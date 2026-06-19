Magazin Hattı

“Kobalt Rotalar”

Şule Gazioğlu Gallery, küratörlüğünü Feride Çelik’in üstlendiği “Kobalt Rotalar” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Giriş: 19 Haziran 2026 Cuma 14:14 Güncelleme: 19 Haziran 2026 Cuma 14:14
“Kobalt Rotalar”

Şule Gazioğlu Gallery, küratörlüğünü Feride Çelik’in üstlendiği “Kobalt Rotalar” başlıklı karma sergiye 18 Haziran - 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergi, 14. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan Doğu Asya porselen geleneğini çağdaş sanatın farklı ifade biçimleriyle buluşturarak, kobalt mavisinin kültürler ve yüzyıllar arasında kurduğu görsel ve tarihsel bağları araştırıyor.Serginin çıkış noktasını, Giritli bir deniz ticaret ailesinin nesiller boyunca koruduğu Ming, Kangxi, Qianlong ve Edo dönemlerine ait mavi-beyaz porselenler oluşturuyor. Çin’den Japonya’ya, oradan Doğu Akdeniz’e uzanan bu seçki, yalnızca estetik değeri yüksek nesneler değil; farklı coğrafyalar arasında yüzyıllar boyunca taşınmış kültürel hafızanın, ticaret ağlarının ve karşılaşmaların izlerini taşıyan tanıklar olarak sergide yer alıyor. Kobalt mavisinin yüzeylerde bıraktığı bu tarihsel izler, çağdaş sanatçıların üretimlerinde yeni anlam katmanları kazanıyor. Sergide yer alan sanatçılar, bu ortak hafızayı farklı mecralar üzerinden yeniden yorumluyor. Payidar Şeyma Alışır, fotoğraf ve dijital görüntü üretimi aracılığıyla porselen yüzeylerdeki motifleri insan bedeni ve zihinsel imgelerle buluşturarak zaman, kimlik ve belleğin geçirgen sınırlarını araştırıyor. Setenay Alpsoy ise mimari yapılar ve kent dokularından hareketle geliştirdiği resimlerinde, tekrar eden geometriler ve mekânsal hafıza üzerinden tarihsel desenlerin çağdaş karşılıklarını sorgulayan bir görsel dil kuruyor

“Kobalt Rotalar”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel İlham veren yaz kombinleri

Cemiyet hayatının stil ikonu Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaştığı son ayna pozlarıyla yaz modasının şifrelerini verdi. Klasik parçaları modern dokunuşlarla harmanlayan Ergene, çabasız şıklığın formülünü farklı kombinlerle gözler önüne serdi.
Güncel Sabancı öğrencilerle bir arada...

Sosyal sorumluluk projeleri, sağlıklı beslenme ve gastronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston Üniversitesi’nden aldığı özel davet üzerine İtalya’da öğrencilerle bir araya geldi.
Magazin Hattı Boğaz'da masalsı düğün...

Hande Canpolat ile Cemil Bulduk, Boğaz'da düzenlenen görkemli törenle mutluluğa "Evet" dedi.
Güncel Galler çifti Royal Ascot’ta...

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere’nin Ascot kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Royal Ascot yarışlarının ikinci gününde boy gösterdi.

Magazin Hattı Genç Liderler Geleceği konuştu

Seba İnşaat’ın genç temsilcileri Young Owners Forum’da geleceğin iş dünyasını konuştu.

Magazin Hattı “Kobalt Rotalar”

Şule Gazioğlu Gallery, küratörlüğünü Feride Çelik’in üstlendiği “Kobalt Rotalar” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Güncel 'The Calmus'a' özel lansman...

Aslı Hotiç Türker’in Kronik Kitap tarafından yayımlanan ilk boyama kitabı The Calmus, Elgiz Müzesi’nde düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

Güncel Kız kıza Bodrum...

Cemiyet hayatının en şık ve stil sahibi ünlü hanımları, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'da bir araya geldi.
Güncel İtalya'da doğum günü kutlaması

Şebnem Çapa, kendisi için gelenekselleşen İtalya tatilinde 66'ıncı yaşını kutladı.
Jet Set 'Jenner' lüks yatta pilates yaptı

Kız arkadaşlarıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda tatil yapan Kylie Jenner, lüks yatta pilates egzersizi yaptı.
Magazin Hattı Hasman'a Britanya'dan İmparatorluk Nişanı

Sürdürülebilirlik uzmanı Mina Hasman, iklim dostu tasarım ve net sıfır karbon dönüşümü alanındaki çalışmalarıyla bu kez Birleşik Krallık'ın en saygın sivil nişanlarından Britanya İmparatorluğu Nişanı'na layık görüldü.

Magazin Hattı Güzellik daveti...

Güzellik dünyasının seçkin markalarını ülkemize getiren marka, gerçekleştirdiği özel bir davetle yaz sezonuna merhaba dedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.