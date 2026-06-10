Boğaz'daki defilenin özel konuğu

İtalyan moda devi Liu Jo, Milano ve Venedik’in ardından ilk defilesini İstanbul’da gerçekleştirerek moda dünyasını bir araya getirdi. Markanın kurucusu Marco Marchi ile Türkiye ortağı Nihat Gözüdok‘un ev sahipliğinde düzenlendeiği davette birbirinden ünlü isimler yer aldı. Liu Jo’nun yeni sezon koleksiyonu, İtalyan zarafetini modern çizgilerle buluşturan tasarımlarıyla davetlilerden tam not aldı. Yüksek mimar Sevgi Uçar Dağ'ın da aralarında olduğu modasever hanımlar, Boğaz'daki defilenin ardından düzenlenen partide bir araya geldi.