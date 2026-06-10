Boğaz’ın kıyısında defile...

İtalyan moda devi Liu Jo, Milano ve Venedik’in ardından ilk defilesini İstanbul’da gerçekleştirerek moda dünyasını bir araya getirdi. Markanın kurucusu Marco Marchi ile Türkiye ortağı Nihat Gözüdok‘un ev sahipliğinde düzenlendi. Liu Jo’nun yeni sezon koleksiyonu, İtalyan zarafetini modern çizgilerle buluşturan tasarımlarıyla davetlilerden tam not aldı. Moda, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı defilede; ünlü isimler şıklıklarıyla dikkat çekti. İstanbul’un uluslararası moda sahnesindeki yerini bir kez daha gözler önüne seren gece, uzun süre konuşulacak organizasyonlar arasında yerini aldı.

Nazif Şahin KARPUZ