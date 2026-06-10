Ekavart'da “Summer Love IX / Blue Dreams” sergisi...

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), gelenekselleşen yaz sergisi serisinin dokuzuncu edisyonu olan “Summer Love IX” ile sanatseverleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Bu yıl “Blue Dreams” başlığı altında düzenlenen sergi, 9 Haziran – 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ziyarete açık olacak. Küratörlüğünü Dr. Feride Çelik’in üstlendiği sergi, güncel sanat pratiklerinden oluşan iddialı bir seçkiyle günümüz Türk sanatından derinlikli bir kesit sunuyor. 12 çağdaş sanatçının farklı disiplinlerdeki eserlerini bir araya getiren "Blue Dreams", yaz mevsiminin enerjisini sanatın iyileştirici ve düşündürücü gücüyle harmanlıyor. Farklı kuşaklardan ve ekollerden gelen sanatçıları aynı çatı altında buluşturan sergide eserleri yer alan isimler şöyle: Aşkım Akyıldız, Aynur Önürmen, Ayşegül Dinçkök, Emrah Yücel, Ergin Varlıbaş, Hale Feriha Hendekcigil, İnci Ertuğ, Karis Deniz Kara, Neslihan Demircioğlu, Nezih Çavuşoğlu, Özge Tan ve Şevval Konyalı. Sanat dünyasının nabzını tutan ve yaz döneminin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olmaya aday “Summer Love IX / Blue Dreams”, 9 Ağustos’a kadar Ekavart Gallery’de görülebilir. Sanatın "mavi düşlerini" kaçırmak istemeyen tüm sanatseverler davetli.