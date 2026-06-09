A Milli Futbol Takımı'na özel koleksiyon

Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Orka Holding markası Damat Tween, FIFA Dünya Kupası yolculuğuna başlayacak ay-yıldızlı ekibe 'Milli Hatıra' koleksiyonu hazırladı. Hazırlık sürecinin başından sonuna kadar her şeyle büyük bir hassasiyetle ilgilenen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu çalışma süreçlerinin çok verimli geçtiğini aktardı. Holdingden yapılan açıklamaya göre, 'Dünya Takım Görsün' mottosuyla Türkiye'nin ortak heyecanını ve milli ruhunu geleceğe taşıyan Damat Tween Milli Hatıra koleksiyonu, ay-yıldızlı ekibe hem şıklık katmayı hem de Türk futbolunun bu önemli dönemine tanıklık edecek bir tasarım mirası sunmayı hedefliyor. Koleksiyon, oyuncuların sahadaki başarısını spor giyim estetiğinin ötesine geçirerek, A Milli Futbol Takımı'nın sahaya ve dünyaya taşıdığı gururu, zamansız ve evrensel bir stil anlayışıyla taçlandırıyor. Ay-yıldızlı ekip için özenle tasarlanan koleksiyonun merkezinde, Türk bayrağına saygı duruşu niteliğinde ve A Milli Futbol Takımı'nın yeniden Dünya Kupası sahnesine dönme başarısına atfen kırmızının derin yorumu ile dünya modasının yükselen trendi vişne tonu yer alıyor. Gücü ve enerjiyi korurken sakin ama güçlü bir duruş sunan bu özel renk, koleksiyonu spor giyim estetiğinin ötesine taşıyarak evrensel bir stil ifadesine dönüştürüyor.