"İstanbul’un Patileri" sergisi...

“Paws of Istanbul | İstanbul’un Patileri” Grup Sergisi, sanat ve hayvan sevgisini aynı çatıda buluşturdu. Galeri D’art La Visione, 18 Haziran tarihine kadar gezilebilecek olan “Paws of Istanbul | İstanbul’un Patileri” grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Emre Ertürk’ün üstlendiği sergi, hayvan sevgisini, empatiyi ve toplumsal duyarlılığı sanatın evrensel dili aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. İstanbul’un sokak kültürünün ayrılmaz bir parçası olan hayvanlar; dostluk, sadakat, özgürlük ve yaşamla kurduğumuz bağların en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. “Paws of Istanbul”, bu bağları farklı disiplinlerden sanatçıların özgün yorumlarıyla sanatseverlerle buluştururken, aynı zamanda hayvan hakları ve toplumsal farkındalık konularına da dikkat çekiyor. Sergide; Atila Çakır, Bahar Özkaya, Battal Etlik, Emre Ertürk, Işık Özdemir, Meryem Selçuk, Nehir Akgür, Özlem Zerey, Pelin Kaleci, Serkan Mumcuoğlu, Sibel Baruh ve Yalçın Gökçebağ’ın eserleri yer alıyor. Serginin açılış günü olan 6 Haziran’da Emre Ertürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde; hayvan sevgisinin yaşam ve sanat üzerindeki etkisi, hayvanlarla kurulan bağlar, sanatın toplumsal duyarlılıktaki rolü ve İstanbul’un sokak hayvanları kültürü üzerine interaktif bir söyleşi düzenlendi.