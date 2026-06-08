Antalya'da defile...

Türkiye’nin en büyük moda etkinliği olarak 2 Haziran’da başlayan Antalya Fashion Week, Kaleiçi bölgesinde tarihi Hıdırlık Kulesi’nde gerçekleştirilen Cihan Nacar defilesiyle final yaptı. Gün batımında Akdeniz’in muhteşem manzarası eşliğinde gerçekleştirilen defile görsel bir şölene dönüştü. Yaklaşık 1900 yıllık bir geçmişi bulunan Hıdırlık Kulesi, sanat temalı tasarımlarıyla tanınan Cihan Nacar’ın defilesi için özel olarak düzenlendi. Cihan Nacar’ın 6 aydır dev bir kadro ile üzerinde çalıştığı koleksiyonu heykelsi formlarıyla öne çıktı. Ünlü top model Tülin Şahin’in açılış ve kapanışını yaptığı defileye, Sonat Coşkuner şefliğindeki Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası, Vivaldi eserleriyle eşlik etti. Toplam 30 mankenin katılımıyla Akdeniz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen defile tarih, moda ve sanatın muhteşem uyumuna sahne oldu. Arso Group ana sponsorluğunda gerçekleştirilen defileyi Antalya’nın üst düzey yöneticileri, sanatçılar, konsoloslar ve

yüzlerce özel davetli izledi. Tarihi kulenin seyir terasında toplanan Antalyalılar da defileyi izleme imkanına sahip oldu. Emy Organizasyon tarafından gerçekleştirilen Antalya Fashion Week, ülkemizin en ünlü tasarımcılarının yanı sıra uluslararası modacıların defilelerine de ev sahipliği yaptı. Emy Organizasyon Kurucusu Eda Meltem Yılmaz, “Üç gün boyunca moda dünyasının gözü

Antalya’da oldu. Yerli ve yabancı moda tasarımcılarını ağırladık. Ülkemizin ve Antalya’nın tanıtımına moda ile katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Antalya Valiliği, TGA ve Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün değerli destekleri ile kentimizde unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.