Kuranel'in ‘Ric’ eseri...

Sevil Kuranel ‘Ric’ karakterini özel bir lansmanla tanıttı Ressam Sevil Kuranel, uzun süredir üzerinde çalıştığı sergisini, önceki akşam özel bir lansman ile tanıttı. Hidden House Bebek’te düzenlenen lansman gecesine, birçok ünlü isim katıldı. 'Ric' adını verdiği karakterin farklı hallerini tuvale döken ressam, '3 aydır üzerinde çalıştığım 15 eser görücüye çıktı, ayrıca oluşturduğum 'Ric' karakterini ortaya çıkarmak bir yılımı aldı' dedi. Ressamı bu özel gecesinde, Tümer Metin, Cenk Torun ve Atılgan Gümüş gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. "Futbolcu kardeşlerim sanata mutlaka önem verin" Kırmızı takım elbisesi ile geceye katılan Tümer Metin, ressam Sevil Kuranel ile birlikte poz verdi. Eski milli futbolcu, 'Sevil ve eşi Kaan çok eski ve yakın arkadaşlarım, çok güzel eserler var. Ben Çeşme ve İstanbul’da evim için toplam 6 eser aldım, bende az çok sanatla ilgileniyorum' dedi. Genç futbolculara da nasihatte bulunan Metin, 'Sevgili genç futbolcu kardeşlerim, sanata önem verelim. Sadece filmi izlemek değil, yönetmeni de tanımak lazım. Sadece resme bakıp beğenmeyin, onu kimin ortaya çıkardığını mutlaka öğrenin" dedi. Sanat eserleri topladığını da belirten Metin, 'Sevil ile arada bunları konuşuyoruz, aldığımız eserler oluyor, arada kaçırdığımız eserler oluyor. Elimden geldiği kadar sanat eserleri takip etmeye ve toplamaya çalışıyorum' dedi.