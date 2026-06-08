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Minik sanatçının sergi heyecanı...

Yusuf ve Türkan Yücesoy çiftinin kızları, minik sanatçı Eliz Bergüzar Yücesoy, İstanbul’da düzenlenen yıl sonu sergisinde ilk eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Giriş: 08 Haziran 2026 Pazartesi 11:38 Güncelleme: 08 Haziran 2026 Pazartesi 11:38
Minik sanatçının sergi heyecanı...

İstanbul, yeni bir yeteneğin ilk sanatsal dokunuşlarına ev sahipliği yaptı. Yusuf ve Türkan Yücesoy çiftinin kızları, minik sanatçı Eliz Bergüzar Yücesoy, şehirde düzenlenen yıl sonu sanat sergisinde ilk kez eserlerini beğeniye sundu. Küçük yaşına rağmen sergilediği devasa hayal gücü ve özgün anlatım diliyle dikkatleri üzerine çeken Bergüzar, sanatseverlerden tam not aldı. Doğa sevgisini, neşeli karakterini ve zengin iç dünyasını tuvallere aktaran genç yetenek; renkleri cesurca kullanışı ve detaylardaki başarısıyla geleceğe göz kırpıyor. Ailesi ve öğretmenleri, Bergüzar’ın resme olan tutkusunun ve kendine has çizgisinin uzun süredir dikkat çektiğini belirtirken, minik sanatçının gözlerindeki heyecan sergilenen en güzel kare oldu. "Her büyük hikaye, küçük bir fırça darbesiyle başlar" sözünü kanıtlar nitelikteki bu sergi, Eliz Bergüzar’ın sanat yolculuğunun unutulmaz bir başlangıcı olarak hafızalara kazındı.

Eliz Bergüzar Yücesoy

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