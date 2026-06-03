Polat’tan sezona damga vuran koleksiyon...

Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden Rabia Polat, yeni sezon deri ve süet koleksiyonunu Etiler La Scarpetta’da düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Baharın enerjisini yansıtan koleksiyonda; toprak tonları, yumuşak süet dokular ve modern silüetler ön plana çıkarken, şıklık ve zarafet adeta yeniden tanımlandı. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği davet, olumsuz hava

koşullarına rağmen büyük bir katılımla gerçekleşti. Şık atmosferi ve özenle hazırlanan sunumuyla dikkat çeken gecede davetliler, yeni sezon parçalarını yakından inceleme fırsatı bulurken, koleksiyon moda tutkunlarından tam not aldı.