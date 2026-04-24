"Sunnylands" koleksiyonunu tanıttı

Ace Nayman, gerçekleştirdiği davetle yeni koleksiyonu “Sunnylands”i tanıttı.

Giriş: 24 Nisan 2026 Cuma 11:44 Güncelleme: 24 Nisan 2026 Cuma 12:00
"Sunnylands" koleksiyonunu tanıttı

Ace Nayman’ın İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonu “Sunnylands”, ilhamını Palm Springs’te yer alan ve California çölünün modernist ikonları arasında gösterilen Sunnylands Center & Gardens’tan alıyor. Bir dönem dünya liderlerini ağırlayan bu özel yapı; “mid-century” modern mimarisi, güneş ışığıyla öne çıkan peyzajı ve Palm Springs’in “golden era” ruhuyla koleksiyonun çıkış noktasını oluşturuyor. California’nın yarı tropik iklimine ve bitki örtüsüne yapılan referanslar, koleksiyonda öne çıkan ejder meyvesi deseniyle hayat buluyor. Plaj giyim, triko, denim ve tül grupları sezonun merkezinde yer alırken; tulumlar ve yeni elbise siluetleri Ace Nayman kadınının cesur ve feminen tavrını vurguluyor. Farklı dokuların yüksek enerjili renklerle buluştuğu “SUNNYLANDS” koleksiyonunda, gold detaylı ve payetli triko setler yaz sezonunun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Güçlü siluetler, cesur dokular ve dinamik renk geçişleriyle şekillenen bu sezon, modern kadının kendini ifade etme biçimine yeni bir perspektif sunuyor. Ace Nayman, özgüvenli duruşu ve zamansız stil anlayışıyla, yazın enerjisini şehirden sahile uzanan çok yönlü bir hikâyeye dönüştürüyor.

Magazin Hattı "Sunnylands" koleksiyonunu tanıttı

Ace Nayman, gerçekleştirdiği davetle yeni koleksiyonu “Sunnylands”i tanıttı.

