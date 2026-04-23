Cerrahpaşa'da bayram sevinci...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Cerrahpaşa Pediatri Şenliği”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören çocuklara umut ve neşe dolu anlar yaşattı.

Giriş: 23 Nisan 2026 Perşembe 12:57 Güncelleme: 23 Nisan 2026 Perşembe 12:57
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Cerrahpaşa Pediatri Şenliği”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören çocuklara umut ve neşe dolu anlar yaşattı. Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda ünlü isim minik hastalarla bir araya geldi. Hastane odalarını tek tek ziyaret eden ünlüler, çocuklara hediyeler dağıtarak onlarla sohbet etti, gün boyunca vakit geçirerek bayram sevincini paylaştı. Gülsim Ali, Demet Işıl, Aslı Turanlı, Ceren Benderlioğlu, Kaan Turgut, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Mehmet Özdemir, Gökhan Keskin, Selda Topal, Buçe Buse Kahraman, Didem Balçin, Eylül Tumbar, Feyza Civelek, Nilay Erdönmez, Yunus Emre Yıldırımer Milli Basketbolcular; Elif Bayram, Gökşen Fitik ve Sehernaz Cidal’ın katıldığı etkinlikte, çocuklar unutulmaz bir bayram yaşadı. Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, “Böylesine anlamlı ve umut dolu bir bayramı ziyaretlerinizle taçlandırdığınız, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm olduğunuz için sizlere minnettarız” ifadelerini kullandı.

