“The Last Empress” koleksiyonunu tanıttı

Tuba Ergin, Couture SS’26 koleksiyonu “The Last Empress”Nişantaşı’ndaki mağazasında gerçekleştirdiği trunk show ile seçkin davetlilere sundu. Sınırlı sayıda VIP davetlinin katıldığı etkinlik; cemiyet, sanat ve moda dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Geç Osmanlı İstanbul’unun 1890’lar ile 1920’ler arasındaki zarif ve çok katmanlı estetiğinden ilham alan koleksiyon; Doğu ile Batı’nın incelikli bir birleşimini sunuyor. Levanten kadınlarının aristokrat duruşundan esinlenen tasarımlar; transparan chiffonlar, ipek dokular, katmanlı tüller, yumuşak drapeler ve korseli siluetlerle modern couture perspektifinde yeniden yorumlanıyor. Uçuşan formlar, hareket hissi veren yüzeyler ve ince işçilik, koleksiyonun zamansız ve şiirsel ruhunu ortaya koyuyor. Atmosfer, Boğaz’ın melankolik romantizmi ve Orient Express’in ihtişamlı yolculuk hissiyle kurgulanırken; mekan tasarımı, özel seçilmiş müzikler ve zarif ikramlar ile bütüncül bir deneyime dönüştürüldü. Antik altın tonları, inci ve duman grileriyle zenginleşen palet; koleksiyonun güçlü ama feminen karakterini destekledi. Gecede sergilenen tasarımlar davetlilerden tam not alırken, koleksiyon büyük beğeni topladı ve uzun süre alkışlandı. Defilenin açılış ve kapanışını tasarımcının kardesi ünlü oyuncu Yağmur Çelik gerçeklestirdi. Etkinliğe katılan isimler arasında Ahu Orakçıoğlu, Arzu Kunt, Tuba Peksayar gibi dikkat çeken isimler yer aldı.