“Bridges” sergisi, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıları, tarihlerin iç içe geçtiği, sınırların ve farkların giderek silikleştiği ortak bir coğrafyada bir araya getiriyor.

Giriş: 23 Nisan 2026 Perşembe 11:45 Güncelleme: 23 Nisan 2026 Perşembe 11:45
İstanbul sanat sahnesinin dikkat çeken adreslerinden Maslak 310 Galeri, 18 Nisan’da kapılarını uluslararası bir buluşmaya açtı. “Bridges” başlıklı sergi, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıları, tarihlerin iç içe geçtiği, sınırların ve farkların giderek silikleştiği ortak bir coğrafyada bir araya getiriyor. Anima Art Gallery ile Maslak 310 Galeri iş birliğinde ve Nektarios Gkouveris küratörlüğünde hazırlanan sergi; malzeme, form ve kompozisyon üzerinden kurduğu anlatıyla izleyiciyi alışılmış tanımların ötesine taşıyor. Sergide yer alan Aris Petridis, Bilal Hakan Karakaya, Ekrem Kahraman, Kadir Akorak ve Lambros Stavropulos’nun eserleri; her biri kendi bağımsız varlığını korurken, Ege boyunca şekillenmiş ortak bir duyarlılık etrafında birbirine bağlanıyor. Bu bağ, doğrudan bir temas kurma çabasından uzak, daha sezgisel ve katmanlı bir ilişki öneriyor. Serginin açılışı, sanat ve cemiyet dünyasından yoğun ilgi gördü. İş, sanat ve sosyal yaşamın önde gelen isimleri, bu özel karşılaşmaya eşlik ederek serginin yarattığı diyalog alanına tanıklık etti. Açılış gecesi, İstanbul’un kültür-sanat gündemine güçlü bir giriş yaparken, davetliler arasında öne çıkan isimler geceye damgasını vurdu. Maslak 310 yaratıcıları Dursun Çakır ve Şima Ergani davetlilerle yakından ilgilenerek geceye ev sahipliği yaptı. “Bridges”te köprü kavramı bir metafor olarak değil; sanatçıları, mekânları ve görme biçimlerini birbirine bağlayan dinamik bir durum olarak ele alınıyor. Bu yaklaşım, sergiyi yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesine taşıyarak, izleyiciye yeni bir algı ve deneyim alanı sunuyor.

"Bridges" sergisi...

