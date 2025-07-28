Bodrum'da yaz eğlencesi

Yayıncılık dünyasında ilham veren içerikleriyle öne çıkan Glow&Celebrity Boss Mag, bu özel gecede ışıltısını Bodrum’a taşıdı. Derginin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Gülşah Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “Yaz Partisi”, iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Gecede sahne alan Selen Beytekin, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla konuklara müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı. Caresse Bodrum’ un özel koyunda düzenlenen davette konuklar zarif atmosferin keyfini çıkardı. 10. yıla yakışır bu özel kutlama, Bodrum’un yaz takvimine stil sahibi bir imza olarak şimdiden yerini aldı. Davete katılanların arasında Sanem-Volkan Büyükhanlı, Burcu Şendir ve Zafer Kozanoğlu gibi isimler vardı.