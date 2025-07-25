Çocuklara umut taşıyacak

Moda tasarımcısı Simay Bülbül’ün kalbinde filizlenen bir hayal, şimdi Kırmızı Çocuklar Derneği ve Akiş GYO iş birliğiyle gerçeğe dönüşüyor. Kırmızı Karavan, İstanbul’un iki öncü yaşam alanı Akasya ve Akbatı’da çocuklara umut taşıyan sosyal etki projesi olarak yola çıkıyor. Koruma altındaki çocukların sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlayan projede, Simay Bülbül ve gönüllü elçiler tarafından hazırlanan özel tasarım ürünler kurulan Kırmızı Karavan’da satışa sunuluyor. Tüm gelir, Güçlü Yarınlar Akademisi’ne aktarılıyor. Akademi; 4–9 yaş arası çocukların eğitim, yaratıcılık ve sosyal-duygusal gelişim yolculuklarına katkı sağlıyor. Karavan günlerinde ayrıca yaratıcı atölyeler, söyleşiler ve koruyucu aile bilgilendirme seanslarıyla toplumsal farkındalık yaratılıyor. Simay Bülbül projeye dair şöyle diyor: “Kırmızı Karavan, yalnızca bir sosyal sorumluluk projesi değil; çocuklara sevgi, ilham ve güven taşıyan bir yolculuk. Akiş GYO’nun desteğiyle bu hayali gerçeğe dönüştürmek, modanın toplumsal gücünü yeniden tanımlamak anlamına geliyor”.