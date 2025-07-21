Magazin Hattı

Bodrum'da “Mavi Beyaz Gece”

Bodrum’un marka konut projelerinden Mavi Arya “Mavi Beyaz Gece” konseptinde düzenlediği parti ile görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı.

Giriş: 21 Temmuz 2025 Pazartesi
Bodrum'da “Mavi Beyaz Gece”

Ege'nin büyüleyici atmosferinde düzenlenen gecede, projenin ikinci etabının tamamlanması kutlanırken cemiyet hayatının önde gelen isimleri bir araya geldi. Konseptin adeta yaşandığı gecede, davetliler mavi ve beyaz tonlardaki zarif kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Bodrum’un ikonik gün batımı eşliğinde başlayan gece, stil sahibi detaylar ve özenle hazırlanmış organizasyonla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir davete dönüştü. İş, sanat, akademi ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinin buluştuğu davette; oyuncu Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy, Neslihan Yargıcı, Sema Çelebi, Canan İmer, Prof. Dr. Kıymet Giray, Kadriye Olgar, Meral - Ural İkizler, Nesligül Aksoy, Prof. Dr. Mehmet Sungur gibi birçok isim yer aldı. Gecenin müzikal enerjisini ise sahne performanslarıyla Yıldız Asyalı ve Merih Ermakastar sağladı. Konuklar, denize nazır ambiyansta müzik eşliğinde dans etti, Ege’nin ruhunu doyasıya yaşadı.


Mavi Beyaz Gece

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı ve Erçel çifti düğünde...

Genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel, modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğün törenine katıldı.
Tatil Denizde talihsiz kaza...

Bodrum'da tatil yapan Ronit Gülcan, iskelede güneşlendiği sırada telefonunu denize düşürdü.

Magazin Hattı Sokak hayvanlarına destek oldu

İş insanı Aykut Tarakçıoğlu, sokak hayvanları için barınak yaptırdı.
Davetler Sanat eserleri kadın gücüyle bileşti...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, sanatçı Mustafa Tuğrul'un “Flamingo Sürüsü” adlı metal heykel sergisini ziyaret etti.
Magazin Hattı Bodrum'da “Mavi Beyaz Gece”

Bodrum’un marka konut projelerinden Mavi Arya “Mavi Beyaz Gece” konseptinde düzenlediği parti ile görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı.
Tatil Tatil keyfi...

Demet-Ahmet Hanif çifti tatil için gittikleri Bodrum Türkbükü'nde denize girip güneşlendi.
Güncel Kıraç'ın evliliği iptal edildi!

Geçtiğimiz yıl Emine Alangoya ile nikah masasına oturan 87 yaşındaki işadamı İnan Kıraç’ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliği iptal edildi.
Güncel Annelerle tatilde...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ annesi Demet Sabancı Çetindoğan ve kayınvalidesi Serap Kokuludağ ile tatile çıktı.
Güncel Londra'da bir araya geldiler

Aslışah Alkoçlar Demirağ, Londra'da dedesi ve anneannesiyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin Hattı Ailece tatil...

İpek-Berk Köse çifti tatilde kızlarının doğum gününü kutladı.
Jet Set Romantik paylaşım

Ruh sağlığının kötü ve eşi Hailey Bieber ile arasının bozuk olguğu söylentilerine karşı ünlü şarkıcı Justin Bieber'dan mutluluk pozu geldi.
Magazin Hattı Çay saatinde dostlarını ağırladı...

Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte topluma faydalı özel projelere destek veren ünlü mimar Merve Mermer, çay saatinde evinde dostlarını ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.