Bodrum'da “Mavi Beyaz Gece”

Ege'nin büyüleyici atmosferinde düzenlenen gecede, projenin ikinci etabının tamamlanması kutlanırken cemiyet hayatının önde gelen isimleri bir araya geldi. Konseptin adeta yaşandığı gecede, davetliler mavi ve beyaz tonlardaki zarif kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Bodrum’un ikonik gün batımı eşliğinde başlayan gece, stil sahibi detaylar ve özenle hazırlanmış organizasyonla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir davete dönüştü. İş, sanat, akademi ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinin buluştuğu davette; oyuncu Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy, Neslihan Yargıcı, Sema Çelebi, Canan İmer, Prof. Dr. Kıymet Giray, Kadriye Olgar, Meral - Ural İkizler, Nesligül Aksoy, Prof. Dr. Mehmet Sungur gibi birçok isim yer aldı. Gecenin müzikal enerjisini ise sahne performanslarıyla Yıldız Asyalı ve Merih Ermakastar sağladı. Konuklar, denize nazır ambiyansta müzik eşliğinde dans etti, Ege’nin ruhunu doyasıya yaşadı.