Bu kez moderatörlük yaptı...

Tekstil alanında başarılı yatırımları olan iş insanı Aykut Tarakçıoğlu, paneller ve konferansları da yakından takip ediyor. Yurt içi ve yurt dışındaki konferanslara davet edilen ve bu alanda sayısız panele katılan Tarakçıoğlu, bu kez 'Yeşil Dönüşüm Liderleri' konferansında moderatör koltuğuna oturdu. Birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı panelde moderatörlük yapan Aykut Tarakçıoğlu, otomotivden enerjiye, sağlıktan havacılığa farklı sektörlerden liderlerle sürdürülebilirlik oldağında ilham verici konuşmaları yönetti.