Magazin Hattı

Bu kez moderatörlük yaptı...

İş insanı Aykut Tarakçıoğlu, Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Yeşil Dönüşüm Liderleri' panelinde moderatörlük yaptı

Giriş: 19 Haziran 2025 Perşembe
Bu kez moderatörlük yaptı...

Tekstil alanında başarılı yatırımları olan iş insanı Aykut Tarakçıoğlu, paneller ve konferansları da yakından takip ediyor. Yurt içi ve yurt dışındaki konferanslara davet edilen ve bu alanda sayısız panele katılan Tarakçıoğlu, bu kez 'Yeşil Dönüşüm Liderleri' konferansında moderatör koltuğuna oturdu. Birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı panelde moderatörlük yapan Aykut Tarakçıoğlu, otomotivden enerjiye, sağlıktan havacılığa farklı sektörlerden liderlerle sürdürülebilirlik oldağında ilham verici konuşmaları yönetti.

Aykut Tarakçıoğlu

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