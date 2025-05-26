İlham veren buluşma

Mengerler Bostancı, yaşam enerjisi, başarıları ve zarafetiyle Mercedes-Benz markasının efsane kullanıcıları arasında yerini alan emekli mimar İnci Küntay ile Mercedes-Benz’in 1992 yılında sadece kadın çalışanlar tarafından üretilen efsane modeli 190E Avantgarde Rosso’yu özel bir etkinlikte buluşturdu. İstanbul Marriott Hotel Asia’da düzenlenen “Efsanelerle Kadın Buluşması” etkinliği, markanın güçlü kadın yöneticileri ile markaya yıllardır tutkuyla bağlı seçkin kadın konukları bir araya getirdi. Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Mengerler Bostancı Genel Müdürü Sevgi Ataman, etkinliğin ruhunu şu sözlerle özetledi: “Bu buluşma; sadece bir otomobil markasının etrafında şekillenen bir sadakat değil, hayatın farklı alanlarında ilham veren kadınların bir araya geldiği özel bir alan yarattı. Bizler için Mercedes-Benz sadece bir araç değil; bir yaşam tarzı, bir duruş. Bugün burada bu duruşu temsil eden çok kıymetli kadınlarla birlikte olmak bizim için büyük bir onur.” İlerleyen yaşına ve geçirdiği sağlık sorunlarına rağmen hala otomobilini kendi kullanan günün onur konuğu İnci Küntay, konuklardan büyük takdir gördü. Küntay, güçlü kadın figürünün ve yaşamla kurulan aktif bağın etkileyici bir temsilcisi olarak etkinliğe ayrı bir anlam kattı.