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'Mother Earth Dubai'

Yeni medya sanatının öncülerinden Ouchhh Studio, Art Dubai 2025’te dünyanın ilk kıtalararası gerçek zamanlı yapay zeka iklim değişikliği veri heykeli “Mother Earth Dubai’nin” prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Giriş: 08 Nisan 2025 Salı
'Mother Earth Dubai'

Yeni medya sanatının öncülerinden Ouchhh Studio, Art Dubai 2025’te dünyanın ilk kıtalararası gerçek zamanlı yapay zeka iklim değişikliği veri heykeli “Mother Earth Dubai’nin” prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Bu çığır açıcı enstalasyon, yapay zekâyı, bilimi ve sanatı bir araya getirerek, gezegenimizin çevresel nabzını görselleştiren veri odaklı, etkileyici bir deneyim sunuyor. Ouchhh Stüdyo sanatçıları Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı’nın 45 kişilik bir ekiple yarattıkları Mother Earth eseri şu ana kadar 2 milyon kişinin deneyimlediği bir eserdir. Bu proje, Dursun Gündoğdu’nun sahibi olduğu DG Art Project & Gallery sanat temsilciliğinde, teknoloji ortağı PH Partners iş birliğiyle hayata geçirilmektedir. DG Art Project bünyesinde, sanatçı temsilcisi Lal Dina Roso liderliğinde 10 kişilik bir ekip proje üzerinde çalışmaktadır. Galeri ve ekip Mother Earth enstalasyonunun yanı sıra, Ouchhh Studio ile birlikte X19 numaralı iki ayrı booth ile fuarda yer alacak. Ouchhh Studio’nun Pekin ve Meksika’daki kalıcı yapay zeka temelli enstalasyonlarını temel alan “Mother Earth Dubai Monolit’i”, üç kıta arasında dinamik bir bağlantı kurarak 20 NASA uydusundan elde edilen gerçek zamanlı iklim verilerini kullanacak. Heykel, hava kalitesi indeksleri, CO2 emisyonları, nem oranları ve sıcaklık değişimleri gibi karmaşık çevresel metrikleri gerçek zamanlı olarak evrimleşen dijital bir sanat eserine dönüştürüyor. Bu birbirine bağlı sistem, ortak bilinç ve çevremiz için paylaşılan sorumluluk fikrini


güçlendiriyor.

Mother Earth Dubai

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Magazin Hattı 'Mother Earth Dubai'

Yeni medya sanatının öncülerinden Ouchhh Studio, Art Dubai 2025’te dünyanın ilk kıtalararası gerçek zamanlı yapay zeka iklim değişikliği veri heykeli “Mother Earth Dubai’nin” prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.
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