Sosyal sorumlukta ödül aldılar

Umutlu gelecek derneği olarak, sadece Türkiye için değil tüm dünyaya karşı hassasiyetleri en üst düzeyde tutarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yaygınlaştırılması ve gerçekleştirilmesinin desteklenmesi, sosyal yaşamın ve üyeleri arasındaki bağ ve emel birliğinin geliştirilmesi hedefiyle hareket eden kısa adı UMAR olan Umutlu Gelecek Derneği’ndeki çalışmalarıyla takdir toplayan Arzu Özevin düzenlenen özel bir ödül töreninde ‘Sosyal Sorumlulukta İlham Veren Kişi’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülünü alkışlar eşliğinde alan Arzu Özevin, konuşmasından önce UMAR Derneği Başkanı Füsun Uysalı da sahneye davet etti. Ödülü birlikte alan ikili sonrasında derneğin projelerini anlatırken sahneden indikten sonra tebrikleri kabul ettiler.