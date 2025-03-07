Magazin Hattı

Yeni iş birliği...

Oyuncu Doğa Rutkay yeni iş birliği için kamera karşısına geçti.

Giriş: 07 Mart 2025 Cuma
Yeni iş birliği...

Doğa Rutkay, Aksan Kozmetik, P&G lisanslı Fairy markalı yüzey temizleme havlularının reklam yüzü oldu. Oyuncu, lansmanda Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu'yla kamera karşısına geçti. Rutkay, "İş birliğinden öte, aslında duygusal bir bağ var benim için.” dedi. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, "Ar-Ge yatırımlarıyla geliştirdiğimiz formül sayesinde yüzey temizliğinde devrim yaptık. Ancak bizim geliştirdiğimiz özel formülle cam, paslanmaz çelik gibi yüzeyler tek seferde tertemiz oluyor. Bu farkı tüketicilere anlatmak için Doğa Rutkay ile güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün dünyayı bu ürünle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Doğa Rutkay

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