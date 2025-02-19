Magazin Hattı

Yeni koleksiyona özel davet!

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri yeni parfüm koleksiyonu için bir araya geldi.

Giriş: 19 Şubat 2025 Çarşamba
Yeni koleksiyona özel davet!

Fiolas, yeni parfüm koleksiyonu Hena Smoky Cherry’yi Bebek Slow Cafe’de düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Cemiyet hayatının önde gelen isimleri ilgi gösterdiği etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu. Yeni koleksiyon, kış mevsiminin büyüleyici atmosferini yansıtan sofistike kokular sunuyor. Zarif ve etkileyici notalarıyla dikkat çekerken, Hena Smoky Cherry Parfüm Koleksiyonu, tatlı kirazın canlılığı, yaban mersininin ferahlığı ve bergamotun zarif dokunuşuyla benzersiz bir deneyim vadediyor. Orta notalarda heliotropun pudramsı cazibesi ve miskin dumanlı esintisi, sıcak ve çekici bir his bırakıyor. Etkinlikte, DJ Tankut’un performansı davetlilere keyifli anlar yaşattı. Konuklar, parfüm setlerini yakından keşfederken, koleksiyonu deneyimleme fırsatı buldu.


koleksiyon davet

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