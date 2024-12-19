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'Bulutlarda Gezinti' sergisi...

Sanatçı Durmuş Bahar; masallardan, mitlerden ve rüyalardan esinlenerek yarattığı gerçeküstü dünyasıyla sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkarttı.

Giriş: 19 Aralık 2024 Perşembe
'Bulutlarda Gezinti' sergisi...

Durmuş BAHAR, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Bulutlarda Gezinti” isimli ilk kişisel sergisi ile DG Art Project ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Durmuş Bahar eserlerinde büyülü gerçeklik atmosferini oluşturabilmek için masallardan, mitlerden, rüyalardan, fantastik karakterlerden yararlanırken izleyiciyi gerçeklikle hayal gücü arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının eserlerinde kullandığı her imgenin onun dünyasında bir karşılığı var. Bu imgelerin anlamını bildiğinizde eserler daha da anlam kazanıyor. Gerçek dünya ile hayal dünyası arasında bir köprü işlevi gören “bulut”, düşlere şahitlik eden bir “karga”, gerçekliği ve yaşam döngüsünü anlatan bir “ağaç”, gördüğümüz ve algıladığımız dünya ile bilinçaltımızdaki dünya arasındaki bağlantıyı kuran “göz”, gerçeklikten gerçek olmayana geçişi temsil eden “merdiven”, izleyiciyi iç ve dış dünya arasındaki ilişkiyi sorgulamaya davet eden “pencere”, zamanı ve yaşanan anları anlatan “göz”, bağ kurmayı, tutkuyu ve aşkı temsil eden “kırmızı kumaş” gibi her imge, eserlerdeki hikâyenin bir parçasını oluşturuyor. Sergide yer alan, soyut kavramlarla zamansızlığın üzerine kurgulanan bu eserleri “Dijital baskı tekniği” ile oluşturulan “Unique fine art print” eserler olarak görebileceğiniz gibi, GIF video animasyonları ve AI destekli hibrit üretimli videolar olarak da izleyebileceksiniz. Küratörlüğünü Zeynep ÖZTÜRK’ün üstlendiği “Bulutlarda Gezinti” isimli sergi, 13 Ocak 2025 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.

Onur AYDIN

Bulutlarda Gezinti sergisi...

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