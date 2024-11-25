Magazin Hattı

Partide buluştular

Tüm dünyada bağbozumu bitişini kutlamak için düzenlenen Beaujolais Nouveau (Yeni Beaujolais) geleneği özel davetle kutlandı.

Giriş: 25 Kasım 2024 Pazartesi
Partide buluştular

Temelleri Fransa’da atılan ve her yıl Kasım ayının üçüncü perşembesinde tüm dünyada bağbozumu bitişini kutlamak için düzenlenen Beaujolais Nouveau (Yeni Beaujolais) geleneği Kavaklıdere A.Ş. tarafından Türkiye’de de sürdürülüyor. Merhum Mehmet Başman’ın önderliğinde 1988 yılında beri devam ettirilen bağbozumu şenliği bu yıl da Kavaklıdere A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. “Primeur” adı ile sunulan ve yerel üzümlerden üretilen 2024 hasat ürünlerinin tanıtıldığı geceye iş dünyasından ve cemiyet hayatından davetliler yoğun ilgi gösterdi. Aralarında Cem-Hülya Kalyoncu, Begüm Karamahmutoğlu, Hülya Eltemur gibi isimlerin olduğu davet renkli görüntülere sahne oldu.

Beaujolais Nouveau Cem-Hülya Kalyoncu Hülya Eltemur

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