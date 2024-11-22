Magazin Hattı

"Giyilebilir Teknoloji ve Sürdürülebilir Moda"

Türk modacılar Ezra ve Tuba Çetin kardeşler, Coliseum Talks etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı

Giriş: 22 Kasım 2024 Cuma
"Giyilebilir Teknoloji ve Sürdürülebilir Moda"

Acarkent Coliseum Sports & Life Studio 1’de düzenlenen Coliseum Talks etkinliği bu kez, uluslararası arenada tanınan ve New York Times’ın övgüyle söz ettiği başarılı Türk modacılarından Ezra ve Tuba Çetin kardeşleri ağırladı. Başta Acarkent sakinleri Coliseum üyeleri olmak üzere ve çevre bu özel etkinlik, Coliseum üyeleri ve davetlilerden oluşan seçkin bir topluluğun katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Bu özel etkinlikte "Giyilebilir Teknoloji ve Sürdürülebilir Moda" temaları ele alındı.Seçkin ve kalabalık bir topluluğun katıldığı etkinlikte Ezra ve Tuba Çetin, “Sürdürülebilirlik Tarlada Başlar” diyerek, etkinlik boyunca katılımcılardan gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Çetin kardeşler, moda endüstrisindeki sürdürülebilir yeniliklerin ve teknolojik dönüşümün sektörü nasıl değiştirdiğini anlattılar. Özellikle doğal pamuktan üretilmiş ipliklerin kullanımı gibi somut örnekler vererek izleyiciler üzerinde büyük bir merak ve ilgi uyandırdılar.


Ezra ve Tuba Çetin

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