Yatırımcıları buluşturan davet

Dünya çapında emlak ve yatırım fırsatları sunan Knight Frank Global’in Türkiye’deki resmi ortağı ve Türkiye’nin global emlak markası GRED, 22 Ekim’de Ulus 29’da düzenlediği kapali ön lansmana özel öncelikli yemek davetinde özel konukları ile bir araya geldi. 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan lansman için hazırlık sürecinin ilk adımı olarak İstanbul’da düzenlenen davete; Mount Anvil Grup Satış Direktörü Jon Hall, Mount Anvil Satış Müdürü Jay Weston, Knight Frank Global Satış Direktörü Logan Cordy, ve GRED Ceo’su Meltem Türker’in ev sahipliğinde bir araya geldi. Londra’nın en dikkat çekici ve avantajlı projelerini bir araya getiren ve Türk yatırımcıları ile buluşturan GRED Ceo’su Meltem Türker, ilk global lansmanının Türkiye’de gerçekleştirildiği “The Edit - SouthBank” projesinin gelişmelerini paylaşırken, basın toplantısı öncesi özel konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.