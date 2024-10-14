Mutluluğa 'Evet' dediler...

Ankara’da iş, siyaset ve cemiyet hayatını bir araya getiren yılın düğününde, Keçiören eski Belediye Başkanı Turgut Altınok’ın kızı Ayça Altınok ile ATO eski Başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci dünya evine girdi. Ankara JW Marriott Otel'de düzenlenen düğünde çok sayıda milletvekili, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Genç çiftin nikah şahitliklerini Anayasa Mahkemesi eski Başkanı, 2 eski Devlet Bakanı, AK Parti, MHP ve CHP’den 15 milletvekili, Ankara Ticaret Odası Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, 6 Belediye Başkanı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdürü birlikte gerçekleştirdi. Genç çifte evlilik cüzdanını birlikte veren AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, mutluklar dilediler. Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Ebru Yaşar ve Altay’ın sahne aldığı düğünde BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci ve eşi Ayça Altınok tüm katılımcılara bu mutlu günlerinde yanlarında oldukları için teşekkür etti.