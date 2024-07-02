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Galatasaraylılar Derneği'nden kutlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi yapıldı.

Giriş: 02 Temmuz 2024 Salı
Galatasaraylılar Derneği'nden kutlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi yapıldı. İlçedeki bir eğlence merkezinde düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Ümit Karan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, Derneğin daveti üzerine Bodrum'a geldiklerini ve taraftarlarla olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Daha önce 40 gün 40 gece şampiyonluk kutlayacağını söylediğini hatırlatan Özbek, "Her derneğimizin organizasyonlarına katılıyorum. Çok büyük keyif alıyoruz. Geçen yıl da Bodrum'da kutlamıştık ve 24'üncü şampiyonluk sözünü vermiştim. Bu yıl da 25'inci şampiyonluk sözünü veriyorum, inşallah önümüzdeki yıl yine bu aylarda 25'inci şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı kutlayacağız" dedi. Özbek, transferlerle ilgili sorulan bir soruya, "Transfer için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmelerimiz daha hızlanacak. Mümkün olan en kısa sürede noktasal transfer yapacağız, eksikliklerimizi biliyoruz. Çok kısa sürede inşallah size daha farklı haberler vereceğim. Çünkü transfer imza atılmadan söylenmesi sakıncalı olan bir konu. Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek transferler bitince size de bilgi vereceğim." diye konuştu.


Galatasaraylılar Derneği

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