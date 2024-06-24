“Yatay derinlik” sergisi sanatseverlerle...

Yüzyılın Sergisine; Cengiz Abazoğlu, Pervin Ersoy, Vennas Akyol, Sevil Aygün, Nihat&Seycan Tanfer, Nezihe Kılıç, Gülgün Çavuşoğlu gibi isimler katıldı. “Yatay derinlik” sergisi usta sanatçının tüm dönemlerine ait eserlerde kullanmış olduğu tüm uygulama tekniklerinin eşsiz sunumu ile Uğur Batı'nın küratörlüğünde gerçekleşti. “Yatay Derinlik”, Devrim Erbil’in sanat hayatında eşi görülmemiş bir sergi olarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sanatseverler, bu eşsiz deneyimle sanatta derin bir yolculuğa çıktı.

Gaye Donay, "Devrim Erbil Sanatseverlere Kollarını Açtı"

Maji Art Gallery kurucusu Gaye Donay ev sahipliğinde gerçekleşen davette birbirinden güzel anlar yaşandı. Misafirleri ile tek tek ilgilen Donay, yaptığı konuşmada, ‘‘Sergimizin adı ‘Yatay derinlik’. Devrim Erbil o kadar büyük bir usta ki, hiçbir zaman dikey derinliğe itibar etmedi. Çünkü dikey derinlik veya bakış, aslında yukarıdan bakan bir bakıştır. Oysa büyük usta, insanlara, sanatçılara, sanat severlere hatta koleksiyonerlere adeta kollarını açtı. Açılış törenimizde aramızda olarak bizlere çok büyük bir değer kattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Hakan YAĞCI