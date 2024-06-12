Magazin Hattı

Özel davet...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri özel davette bir araya geldi.

Giriş: 12 Haziran 2024 Çarşamba
Özel davet...

The Peninsula Istanbul’un tarihî yolcu terminali binasının manzarasıyla büyüleyen terasında yer alan GALLADA, sanat, moda ve cemiyet hayatından isimleri keyifli bir gecede bir araya getirdi. The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve GALLADA’nın Şef Direktörü Fatih Tutak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet büyük ilgi gördü. Boğaz ve Tarihî Yarımada’nın eşsiz manzarasına hakim, nar ağaçları ile çevrili göz alıcı terasında gerçekleşen yemeğe Eda-Sarp Evliyagil, İdil Fırat, Ceylan Çapa gibi ünlü isimler katıldı. Türk- Asya mutfağı konseptinin benzersiz adresinde, yenilenen menüsü ile misafirlerden büyük beğeni topladı.

Özel davet...

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