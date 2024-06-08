Bodrum'da açılış partisi

Misafirlerini unutulmaz bir lüks tatil deneyimine davet eden Hyde Bodrum’un üç günlük açılış partisi cemiyet hayatının, sanat ve magazin dünyasından; Derev Clara Kösedağ, Dilan Gerede Erkaya, Ecem Pehlivan-Mert Gocay, RafaelCemo Çetin, Sedef Gali, Sibil Çetinkaya, Şevval Şahin, Tamer Nakışçı, Tuğçe Postoğlu, Yasemin Yürükgibi önemli isimlerinin katılımı ile başladı. Tamer Nakışçı'nın Hyde Bodrum’un festival ruhundan ilham alan konseptiyle gerçekleştirdiği sanat gösterisi ile başlayıp RafaelCemo Çetin ve Mert Vidinli’nin hostluğunda özel bir akşam yemeği ile devam eden davet, ardından Claptone'un büyüleyici performansına sahne oldu.