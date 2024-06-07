Boğaz'da renkli lansman...

Yeni telefon markası Mipo'nun lansman etkinliği, iş dünyası ve cemiyetin seçkin isimlerinin yoğun ilgisiyle Galatasaray Adası'nda gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar, markanın yenilikçi vizyonunu ve sunduğu teknolojik yenilikleri yakından tanıma fırsatı buldu. Lansmanda yapılan sunumlar ve gösterimler büyük beğeni toplarken, davetliler unutulmaz anlar yaşadı.Etkinliğin ev sahibi Aral Grup Yönetim Kurulu Üyesi İrem Aral Varışlı, Mipo markasının doğuşunu ve arkasındaki çalışmaları büyük bir heyecanla paylaştı.