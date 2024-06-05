Yaza merhaba daveti

Didem Balçın ev sahipliğinde ünlü isimler estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Yücel Sarıaltın'ın kurucusu olduğu Lovest Clinic, düzenlediği özel bir kokteyl ile yaza merhaba dedi. Klinik güçlü, bilimsel ve doktor marka yeni ürünlerini yaza merhaba partisinde tanıtırken ünlü oyuncular ürünleri deneyimle imkanı buldu. Didem Balçın ev sahipliğinde klinik bahçesinde gerçekleşen davette DJ’nin müzikleri ile eğlence akşam saatlerine kadar devam etti. Etkinlikte Lovest Clinic kurucusu Op. Dr. Yücel Sarıaltın, klinikte sunulan çeşitli hizmetler hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Sarıaltın, 15 yılı aşkın tecrübesi ve binlerce başarılı operasyonuyla Türkiye'nin en çok ameliyat yapan estetik cerrahlarından biri olduğunu ve her bireyin kendine özgü güzelliğini keşfetmesi ve en iyi haline ulaşması için uzman ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Konuklar ayrıca çeşitli hizmetleri deneyimleme ve Lovest Cosmetic ürünlerini de yakından tanıma fırsatı buldu.