‘Heritage Conference’ daveti

1832 yılında kurulan İsviçreli lüks saat markası Longines, iki yüzyıla yayılan zengin tarihini görkemli bir davetle marka dostlarına sundu. Longines marka direktörü Özlem Kıroğlu Geylan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen (‘Longines Heritage Conference’ın) tarihi konferansın ardından misafirler şık bir yemek ile ağırlandı. Marka Miras Departmanı Direkötrü Daniel Hug’ın anlatımı ile gerçekleşen konferansta misafirler Longines’in iki asra yayılan köklü tarihini, Osmanlı İmparatorluğu ile olan ortak

hikayesini ve Longines arşivlerinden başka hiçbir yerde olmayan dökümanları ve müze saatlerini inceleme fırsatı buldular.