Magazin Hattı

Venedik Bianeli’ne gittiler...

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya toplayan 60. Venedik Bienali’ne Türk sanatçı Asmer Sultanova damgasını vurdu.

Giriş: 13 Mayıs 2024 Pazartesi
Venedik Bianeli’ne gittiler...

Bianelde tek Türk sanatçı olarak ülkemizi temsil eden Asmer Sultanova’nın Giardini Della Marinaressa Garden’da sergilenen Bunny and Eggy eserleri büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy sanatçıyı Venedik Bianeli’nde ziyarete giderek, eserlerini gezdiler.


Bunny and Eggy isimli heykelleriyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı Asmer Sultanova, hem figürü hem de tamamlayıcısı ile sadece iç dünyamızı değil, dış dünyanın ritmine ayak uyduracak bir koleksiyon hayaliyle tasarladığını belirtti. Sultanova: “Bu eserlerde aslında sahip olduğunuz bir figüre ruh katma fikriyle yola çıktım. Tavşan bazen bir ebeveynin korumasını, bazen de arkadaşlarının yeniden uyum sağlamasını yansıtıyor.” sözleriyle duygularını ifade etti.

60. Venedik Bienali

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