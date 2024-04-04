Kanser hastası miniklere moral oldular

2022 yılında Seda Güler tarafından kurulan Simple Dükkan'a yeni bir soluk geldi. Yıllardır tanışan ve ticari hayatlarında da birlikte olmaya karar veren Seda Güler ve İpek Toplusoy, Acıbadem Sağlık Grubu içinde yer alan, Beymen, Brandroom ve GiziaGate mağazalarında kullanışlı ürünleriyle dikkat çeken Simple Dükkan için güçlerini birleştirdi. Kazancını çeşitli dernekler ile paylaşan bir sosyal proje olan Simple Dükkan'ı büyütmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir araya gelen ikili, geçtiğimiz gün Kanser Haftası dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Sanatçı Yiğit Yazıcı önderliğinde kanser tedavisi gören çocukların resim yapmasına vesile olan ikili, miniklerin hastane ortamından uzaklaşarak moral depolamasını sağladılar. Atölyede resim yaparak eğlenen çocuklar, sanatçı Yiğit Yazıcı'nın yönlendirmesiyle hayal güçlerini resmettiler.