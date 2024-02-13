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Dağda müzik ve eğlence...

Kayakseverler Uludağ’da gelenekselleşen kış etkinliğinde buluşuyor...

Giriş: 13 Şubat 2024 Salı
Dağda müzik ve eğlence...

Senelerdir gelenekselleşen kış sezonunun en keyifli hafta sonu Corporate Weekend, bu yıl 23-25 Şubat’ta Uludağ’da yapılacak. Kayakseverler pistlerin arasında Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performansıyla kayak molarının tadını çıkartacaklar. After skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin dozu zirveye çıkarken, gece etkinliklerinde sahnelerin en popüler isimlerinden Alya ve Baran Bayraktar sahne alacak. Jolly’nin organizasyonuyla gerçekleşecek olan Corporate Weekend’te misafirler, Uludağ’ın keyifli atmosferinde karın ve kışın keyfini çıkarırken müzik dolu anlarla da eğlenceye doyacak. Çocuklu ailelerin de düşünüldüğü etkinlikte çocuklara özel tasarlanan birbirinden keyifli aktivitelerle keyifli bir hafta sonu mümkün. Corporate Weekend’te ünlü sanatçıların sahne alacağı sevilen DJ'lerden muhteşem performanslar, after ski partileri, spor, lifestyle ve çocuk odaklı özel deneyimleri barındıran indoor ve outdoor aktivitelerle 3 gün boyunca dolu dolu program olacak.

Uludağ dağ kış turizm

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