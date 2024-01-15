Magazin Hattı

Şampiyonlar kupaları ile buluştu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2023 Gala Gecesi, önceki akşam TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Giriş: 15 Ocak 2024 Pazartesi
Şampiyonlar kupaları ile buluştu

Başarıları ile son dönemde sıklıkla adından söz ettiren, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2023 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Her bir farklı kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Spor federasyonları başkanları arasında en genç başkan ünvanını taşıyan Eren Üçlertoprağı, genç sporcularının başarıları ve gerçekleştirdikleri Dünya Ralli Şampiyonası, Formula 1 gibi uluslararası başarılı organizasyonlar ile otomobil sporlarının, hem sportif hem de iletişim açısından büyük değer katarak ilerlediğini açıkladı. 2023 sezonunda ralli, pist, offroad, baja, karting, drift, tırmanma ve klasik otomobil şampiyonalarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene, spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı 2023 sezonunda 93 başarılı organizasyonda görev alan ve destek veren, sponsor firmalara, yurt dışında yarışan sporculara, organizatör kulüplere, il temsilcileri ve il gözetmen kurullarına teşekkür plaketi takdim etti.

2024 Sezonu Sarıkamış Rallisi ile başlıyor

Başkan Üçlertoprağı; yeni sezonun ilk yarışını “Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan kurucu başkanımız merhum Oyman Atabay’ın adını vereceğimiz 2024 sezonuna, Şubat ayı sonunda, Sarıkamış Rallisi ile start vereceğiz. Farklı branşlardaki organizasyonlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile hep birlikte ortak tutkumuz için daha da büyük bir şevkle çalışmaya devam edeceğiz." sözleri ile duyurdu. Yeni kurumsal kimliği ile 2024 sezonuna başlayacak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun bir diğer hedefinin ise gündemde olan, ülkemizin en büyük spor tesisi İstanbul Park’ın kapılarının tüm sporcularımıza ve Türk halkına açılabilmesi için gerekli girişimlerimizi sürdürmek ve sonuçlandırmak olduğunun altı bir kez daha çizildi.

TOSFED Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Dostları hastaneye koştu...

Kosta Rika’da ATV'den düşüp yaralanan Elif Dürüst, İstanbul'a getirildi. Yakın dostları, Dürüst'ü hastanede ziyaret etti

Caddeler Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları hafta sonunu caddelerde spor yaparak değerlendirdiler.
Güncel Dürüst İstanbul'a getirildi!

Kosta Rika'da geçirdiği ATV kazası sonucu ağır yaralanan Elif Dürüst İstanbul'a getirilerek tedaviye alındı.

Güncel Defile öncesi buluşma...

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu defile öncesi yakın dostlarıyla bir araya geldi.
Magazin Hattı Şampiyonlar kupaları ile buluştu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2023 Gala Gecesi, önceki akşam TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Güncel Koç'tan özel açılış...

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni şubesi açtı.
Güncel Sabancılar yemekte...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden Sabancılar, bir araya gelerek akşam yemeği yediler.
Güncel "Enişteniz gergin"

İş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu sevgilisi ile basketbol maçı izlediği anları 'Enişteniz gergin' notuyla paylaştı.

Güncel Alaton öğrencilerle buluştu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.
Magazin Hattı Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nden bağış gecesi!

Hayaller Gerçek Olsun Derneği, Hatay’da gerçekleştirecekleri ilk projelerine kaynak yaratmak amacıyla özel bir bağış gecesi düzenledi.
Güncel Kosif'e ailece kutlama

Genç iş insanı Hakan Kosif yeni yaşını eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte kutladı.
Magazin Hattı Koleksiyona özel sergi...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları “Animal Kingdom” koleksiyonunun özgün parçalarından oluşan sergisinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.