Şampiyonlar kupaları ile buluştu

Başarıları ile son dönemde sıklıkla adından söz ettiren, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2023 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Her bir farklı kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Spor federasyonları başkanları arasında en genç başkan ünvanını taşıyan Eren Üçlertoprağı, genç sporcularının başarıları ve gerçekleştirdikleri Dünya Ralli Şampiyonası, Formula 1 gibi uluslararası başarılı organizasyonlar ile otomobil sporlarının, hem sportif hem de iletişim açısından büyük değer katarak ilerlediğini açıkladı. 2023 sezonunda ralli, pist, offroad, baja, karting, drift, tırmanma ve klasik otomobil şampiyonalarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene, spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı 2023 sezonunda 93 başarılı organizasyonda görev alan ve destek veren, sponsor firmalara, yurt dışında yarışan sporculara, organizatör kulüplere, il temsilcileri ve il gözetmen kurullarına teşekkür plaketi takdim etti.

2024 Sezonu Sarıkamış Rallisi ile başlıyor

Başkan Üçlertoprağı; yeni sezonun ilk yarışını “Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan kurucu başkanımız merhum Oyman Atabay’ın adını vereceğimiz 2024 sezonuna, Şubat ayı sonunda, Sarıkamış Rallisi ile start vereceğiz. Farklı branşlardaki organizasyonlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile hep birlikte ortak tutkumuz için daha da büyük bir şevkle çalışmaya devam edeceğiz." sözleri ile duyurdu. Yeni kurumsal kimliği ile 2024 sezonuna başlayacak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun bir diğer hedefinin ise gündemde olan, ülkemizin en büyük spor tesisi İstanbul Park’ın kapılarının tüm sporcularımıza ve Türk halkına açılabilmesi için gerekli girişimlerimizi sürdürmek ve sonuçlandırmak olduğunun altı bir kez daha çizildi.