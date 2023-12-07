Ödül gecesi...

Gentleman Türkiye’nin, her yıl geleneksel olarak düzenlenen balosu yılın ödül sahiplerini bu yıl da bir

araya getirdi. Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen törende 2023 yılının “Gentleman”larına ödülleri takdim edildi. İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı törende 22 dalda 23 ödül sahibine ulaştı. Gecede Av. Dr.Çiğdem Öngün, Osman Reşitoğlu, Tuna Tüner, Berrin Ak, Dr. Talip

Emiroğlu, Ertan Birinci, Abdülkadir Akkuş, Haldun Kilit, Ali Elmacı, Ferat Bilgin , Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu, Ahmed Gencal, Sertaç Taşdelen, Ömer Araz, Volkan Büyükhanlı, Elçin Sümer, Gamze Cizreli, Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu, Mimar Gökhan Avcıoğlu, Murat Pilevneli, Mehmet Yaşin, Prof. Dr. Sinan Canan ve Mehmet Akif Üstündağ ödül kazanan isimler oldu. Pek çok seçkin davetlinin yer aldığı bu muhteşem baloya dergiye kapak olmuş isimlerin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından da isimler katıldı.