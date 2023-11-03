'Altı da üstü de İstanbul' sergisi...

Uluslararası İstanbul Komedi Festivali bu yıl açılış davetini, Maximum Uniq Hall’de, Çağdaş Türk Sanatı’nın değerli temsilcilerinden Mevlut Akyıldız’ın festivale özel hazırladığı ve kendi arşivinden derlediği ‘ALTI DA İSTANBUL, ÜSTÜ DE İSTANBUL’ isimli desen sergisi ile gerçekleştirdi. Çağdaş Türk Sanatı’nın değerli temsilcilerinden Mevlut Akyıldız’ın İstanbul Komedi Festivali’ne özel hazırladığı ve kendi arşivinden derlediği “ALTI DA İSTANBUL, ÜSTÜ DE İSTANBUL” isimli desen sergisi, BKM Organizasyonu ile bu yıl 6. kez gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Komedi Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Festivalin simgesi İstanbul Boğazı’nın oyuncu martılarını alegorik anlatımı ile eşsiz birer sanat eserine dönüştüren Mevlut Akyıldız; 40 yılı aşan sanat hayatı boyunca ürettiği işlerinden, 90’larla günümüz arasındaki bir dönemi kapsayan 38 desenini festival boyunca Maximum Uniq Hall’de sergileyecek. Yoğun ilgi göre serginin açılış davetine katılan isimler arasında, Arzu Kunt, Emek Külür, Füsun Kuran, Aşkım & Mevlut Akyıldız, Zümrüt Arol Bekçe vardı.