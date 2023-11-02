Magazin Hattı

100. yıl balosu...

Cumhuriyetin 100. yılı sanayiciler, eğitimciler, sanatçılar ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerinin de dahil olduğu görkemli bir baloyla kutlandı.

Giriş: 02 Kasım 2023 Perşembe
100. yıl balosu...

Kurulduğu 1980 yılından bu yana ülkesine ve dünyaya fayda sağlamak misyonuyla çalışmalarına devam eden Balparmak, Cumhuriyet’in 100. yılı için düzenlediği baloda, iki gün boyunca 400 kişiye yakın davetliyi ağırladı. Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ve Ceo Ali Bozer’in ev sahipliğindeki balonun davetlileri arasında TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Engin, TEMA


Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ersin Özince ve Locton Omni Yönetim Kurulu Başkanı Aret Taşçıyan, TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman gibi isimler yer aldı. Cumhuriyet temalı şarkıların hep bir ağızdan söylendiği, Türk bayrağının ellerde dalgalandığı ve 100. yıl coşkusunun unutulmaz bir anıya dönüştüğü balonun açılışı, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gelenek devam ettirilerek vals ile yapıldı. Baloda ayrıca, geleneksel kıyafetle Zeybek ve Harmandalı Halk Oyunları gösterisi gerçekleşirken ODTÜ Türk Halk Bilimleri Topluluğu (THBT) Atatürk’ün en sevdiği Türkülerden oluşan dinletisiyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

TEMA Cumhuriyetin 100. Yılı Balparmak

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Cumhuriyetin 100. yılı sanayiciler, eğitimciler, sanatçılar ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerinin de dahil olduğu görkemli bir baloyla kutlandı.

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