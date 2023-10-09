73. yıla özel davet...

Milten Holding’in kuruluşunun 73. yılı, holdingin yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda GEMAD (Genel Maden İşletmecileri derneği) başkanı olan Cemil Ökten’in verdiği özel davetle birbirinden seçkin konukları bir araya getirdi. Gecenin en anlamlı bölümü ise ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depreminde canını dişine takarak depremzedeleri kurtarmaya çalışan madencilerimizin de unutulmaması oldu. Cemil Ökten yaptığı konuşmada, 6 bini aşkın madencinin gönüllü olarak canları kurtarmak için çalıştığını söyleyerek “Ben hem iş insanı hemde GEMAD başkanı olarak madencilerimizin emeklerini asla unutmayacağım ve unutturmayacağım. Gördüğünüz üzere bütün madencilerimizi burada ağırlayamadık. O kadar insanı bir araya toplamak için tabiri caizse bir futbol sahası gerekli ama onları temsilen her bölgenin temsilcilerine ödüllerini takdim ettik dedi.