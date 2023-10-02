Muazzez İlmiye Çığ ile Büşra Sanay’ın ‘Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ kitabından uyarlanan Psikolog Pınar Sabancı’nın moderatörlüğünde Türkiye’nin sevilen isimleri hayat deneyimlerini sahneye taşıdığı ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ ikinci kez seyircilerle buluştu. İkincisi 28 Eylül’de gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Sinan Canan, ‘İnandığımız Şey Nasıl Gerçek Olur?’, Oğuzhan Uğur, ‘Potansiyelimizi Nasıl Gerçekleştiririz?’, Ceyda Düvenci ise ‘Hayatı Sıfırlama Yolları: Yeniden Başlamak İçin Ne Yapmalı?’ başlıkları altında deneyimlerini, fikirlerini paylaştı. İlham veren etkinlik ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı? - Hayatı Güzelleştirme Yolları’, 8 Kasım’da yeniden Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.