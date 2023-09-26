“Hayal Perdesi” etkinliği...

Fairmont Quasar Istanbul, resmi destekçileri arasında yer aldığı Contemporary Istanbul’un VIP programı kapsamında, Artırılmış Gerçeklik araçları ile önemli eserler yaratan sanatçı Ahmet Rüstem Ekici’nin, Fairmont Quasar Istanbul için özel olarak hazırladığı “Hayal Perdesi” adlı deneyimin konuşulduğu bir sanat etkinliği düzenledi. Sanat etkinliği, otelin 11. katında yer alan muhteşem Boğaz manzaralı Kral Dairesi’nde düzenlendi. Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper’ın ev sahipliği yaptığı davete Mirela Cerica, Bahar Akbulut, Duygu Sarışın, Özge Özaçar, Quentin Emery, Tuğba Atasoy, Fırat Namlı gibi isimler ve sanatseverler katıldı. Davette misafirlere Fairmont Quasar Istanbul’un Executive Chef’i Ercan Yamantürk ve ekibi tarafından hazırlanan lezzetler ikram edildi. Sahne tasarımı, 3D baskı, dijital çizim gibi sanatın birçok farklı alanında faaliyet gösteren, uluslararası ve Türkiye’nin öncü artırılmış gerçeklik sergilerinde yer alan Ahmet Rüstem Ekici’nin yapay zeka ve artırılmış gerçeklik ile oluşturduğu masal deneyimi “Hayal Perdesi” isimli eserinin tanıtıldığı etkinlik, sanatın AR/AI ile ilişkisinin ele alınması ile devam etti.