İlk dersi verdi!

Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilere eğitim veren ilk lisesi Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi, yeni eğitim-öğretim dönemine geleneksel “İlk Ders” etkinliğiyle başladı. Her yıl değerli konukların katılımıyla düzenlenen “İlk Ders”in bu yılki konukları, 1990 yılında İnanç Lisesi Projesi’nin koordinatörlüğü yürüten üstün yetenekliler eğitimi alanında uzman akademisyen Prof. Dr. Füsun Akarsu ile TEVİTÖL destekçisi, profesyonel dalgıç ve fotoğrafçı Ayşegül Dinçkök oldu. TEV Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Ali Neyzi ve Fırat Tekin, TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Yahya Kaleli, STFA Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Taşkent ve Alp Taşkent, İnanç Vakfı ilk genel müdürü Ayhan Sürek, okulun kurucu mimarları Nedret Butler ve Mark Butler, yazar Özgür Bolat, avukat Zuhal Dönmezer, Prof. Dr. Aydın Gülan, Uzm. Dr. Necmettin Bağcı, yazar Mustafa Ruhi Şirin, Karavelioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karavelioğlu gibi isimlerin de katıldığı etkinlikte Akarsu ve Dinçkök, TEVİTÖL’de ilham veren hikâyelerini paylaştıkları birer konuşma yaparak kendi alanlarındaki deneyimlerini aktardılar.