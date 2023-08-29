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Başarım Sensin Derneği’nden Bodrum’da sergi

Başarım Sensin Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum'da çocuk sergisi düzenledi.

Giriş: 29 Ağustos 2023 Salı
Başarım Sensin Derneği’nden Bodrum’da sergi

Başarılı ancak fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan Başarım Sensin Derneği’nden Bodrum’da anlamlı sergi. 30 Ağustos için 30 Çocuk mottosu ile çıkılan projede, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 5-12 yaş arasında olan 30 çocuk, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet sevgisi ile ilgili olan duygularını resim çizerek tuvale döktüler. Sanat Danışmanlığını “Pitikapo” Emel Niğdeli’nin yaptığı sergiden elde edilen gelir, Başarım Sensin Derneği’nin gönül çatısında olan üniversite öğrencilerinin burs fonuna aktarıldı. Yalıkavak Arth Gallery’de gerçekleşen sergiye, resim çizen çocukların aileleri ve Bodrum’da olan cemiyet hayatının sevilen isimleri katıldı. Günün sponsorlarından Five O’Clock ‘un lezzetli ikramlarını tadan davetliler, ellerinde bayraklarla Zafer Bayramı’nı doyasıya kutlarken, böylesi anlamlı bir projeye şahitlik ettikleri için çok mutlu oldular. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’imizin 100. Yılında çocuklarımızla beraber böyle duygulu bir projeye imza atarak Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladıkları için çok gururlu olduğunu belirten Başkan Şule Argüder, gençlerimize eğitim ışığı olmak için güzel projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Argüder organizasyona katılan tüm çocuklara tek tek teşekkür ederek sertifika verdikten sonra günün sponsorlarına da teşekkür plaketlerini takdim etti.

Başarım Sensin Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı

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