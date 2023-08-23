VoiceUp A Capella Festivali başladı

Kültür sanata desteği geleceğe yatırım olarak görerek “Sanata Evet” diyen DenizBank’ın ana sponsoru olduğu DenizBank VoiceUp A Capella Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda başladı. Ev sahibi korolar Chromas ve Vokal Akademi Pop & Caz Korosu’nun mini konserlerinin ardından, katılımcı koroların tamamı performanslarını sundular. Açılış gecesinde DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de a capella grubu Chromas ile birlikte bir performans sergiledi. Festivalin açılış konuşmasını yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, geleceğe iz bırakmak hedefiyle çalıştıklarını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Kurum olarak gelecek yüzyıllara bugünden bırakılacak asıl kalıcı değerin, güzel sanatlar alanında yapılan birikim olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de koro ve a capella müziğinin daha fazla insana ulaşmasına vesile olmaktan ve ülkemizde bir ilki gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. A capella, özellikle gençlerimizin kendi seslerine güvenip yaratıcılıklarının peşinden gitmeleri için son derece teşvik edici bir alan. Dileğimiz, festivalimizin yıllar içinde geleneksel hale gelmesi ve sesiyle “ben de varım” diyen herkesi, özellikle de gençlerimizi yüreklendirmesi.” Festival; Cemal Reşit Rey, Kırım Kilisesi, İTÜ Maçka Amfileri ve Mustafa Kemal Amfisi, Arter Sevgi Gönül Oditoryumu ve Arka Bahçe, Vosgeperan Ermeni Kilisesi, Maçka Parkı, Vokal Akademi ve DenizBank Genel Müdürlüğü olmak üzere pek çok farklı mekanda gerçekleşecek.

Ferit TUĞLUK