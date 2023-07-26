Magazin Hattı

Kaprol’den “Hisset” koleksiyonu...

Arzu Kaprol, Jimmy Key’e özel yeni bir kreasyona daha imza attı.

Giriş: 26 Temmuz 2023 Çarşamba
Kaprol’den “Hisset” koleksiyonu...

İnsan İnovasyon tasarımcısı Arzu Kaprol, Jimmy Key'e özel “Hisset Koleksiyonu” hazırladı. “Hisset” koleksiyonu Ulus 29’un özel etkinlik alanında gerçekleşen organizasyon ile tanıtıldı. Arzu Kaprol ve Jimmy Key birlikteliğinden doğan “Hisset” koleksiyonu, tüm duyuların açık olduğu, yaşam ve varoluşu tüm salınımları ile hissettiren duyarlı tasarımlardan oluşuyor. Koleksiyonda beyaz, gold, haki ve baştan çıkaran geometrik çizgiler ön planda yerini aldı. Ev sahipliğini Jimmy Key Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Ünal ve Arzu Kaprol’un yaptığı tanıtım toplantısına büyük katılım sağlanırken, “Hisset” koleksiyonu moda severlerin beğenisine sunuldu.

Onur AYDIN

Arzu Kaprol Jimmy Key Hisset

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