Magazin Hattı

İtalya'da özel davet

Dünyaca ünlü otomobil markası geçtiğimiz hafta dünyanın çeşitli ülkelerinden en özel kullanıcılarına özel İtalya turu düzenledi.

Giriş: 12 Temmuz 2023 Çarşamba
İtalya'da özel davet

Dünyaca ünlü otomobil markası Aston Martin geçtiğimiz hafta dünyanın çeşitli ülkelerinden en özel kullanıcılarına özel İtalya turu düzenledi. Türkiye’den iş insanı Özcan Aydın ve eşi Aslı Aydın özel davetli olarak Aston Martin ekibi ile İtalya’da buluştular. Türkiye’den özel davetli olarak katılan Aydın çifti özel programda James Bond filminin çekildiği bölgeleri Aston Martin'in yeni model araçlarını bizzat kendileri kullanarak muhteşem 5 günlük bir seyahat keyfi yaşadılar. Aston Martin’in özel davetlileri ilk olarak Como Gölü’nde bir araya geldiler daha sonra Floransa, Roma, Siena ve Toskana gezdiler.

italya etkinlik

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